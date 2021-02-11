Грузия вывезла на экспорт уже 15,6 тысяч тонн фундука

За последние полгода, с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2021 год, Грузия экспортировала 15,6 тысяч тонн фундука на сумму 81,2 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 5,2 тысячи тонн (50%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019/2020 годов. В денежном выражении стоимость экспорта увеличилась на 27,7 миллионов долларов (52%).

Минсельхоз отмечает, что фундук из Грузии в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.

10 стран – основных импортеров грузинского фундука:

Германия — 4 253 тонн

Италия — 3 823 тонн

Армения — 885 тонн

Россия — 756 тонн

Чехия — 738 тонн

Турция — 530 тонн

Беларусь — 466 тонн

Испания — 445 тонн

Литва — 442 тонн

Франция — 381 тонн

В процессе приема и переработки фундука в Грузии участвуют более 30 предприятий.

С 2016 года в Грузии производство и, соответственно, экспорт фундука стали сокращаться из-за распространения мраморных клопов и грибковых болезней. В 2018 году объем экспорта спустился до минимума в 17 тысяч тонн.