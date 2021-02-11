Грузия вывезла на экспорт уже 15,6 тысяч тонн фундука
За последние полгода, с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2021 год, Грузия экспортировала 15,6 тысяч тонн фундука на сумму 81,2 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".
Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 5,2 тысячи тонн (50%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019/2020 годов. В денежном выражении стоимость экспорта увеличилась на 27,7 миллионов долларов (52%).
Минсельхоз отмечает, что фундук из Грузии в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.
10 стран – основных импортеров грузинского фундука:
Германия — 4 253 тонн
Италия — 3 823 тонн
Армения — 885 тонн
Россия — 756 тонн
Чехия — 738 тонн
Турция — 530 тонн
Беларусь — 466 тонн
Испания — 445 тонн
Литва — 442 тонн
Франция — 381 тонн
В процессе приема и переработки фундука в Грузии участвуют более 30 предприятий.
С 2016 года в Грузии производство и, соответственно, экспорт фундука стали сокращаться из-за распространения мраморных клопов и грибковых болезней. В 2018 году объем экспорта спустился до минимума в 17 тысяч тонн.