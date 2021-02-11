Грузия и Саудовская Аравия планируют восстановить сотрудничество в сфере туризма. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная администрация туризма.

Этот вопрос был главной темой обсуждения на встрече и.о. руководителя Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии Медеи Джаниашвили с послом Королевства Саудовской Аравии Абдуллой Аль-Мутаиром.

"На встрече речь шла о восстановлении двухсторонних туристических потоков, возобновлении авиарейсов и о безопасном передвижении в постпандемийный период", - говорится в сообщении.

До пандемии Саудовская Аравия представляла для Грузии важный туристический рынок. Аналогично странам Персидского залива, туристы из Саудовской Аравии отличались высокой платежеспособностью.

В 2019 году Саудовская Аравия попала в топ-15 стран по количеству путешественников, посетивших Грузию, заняв 12-у место.