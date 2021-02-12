Мы участники исторического процесса, через Грузию в Европу поставляется каспийский газ - Турнава

Мы все участники поистине исторического процесса, когда наша вековая мечта и стран региона о поставках каспийского газа в Европу через Грузию стала реальностью. Уже в действии находится не только Южнокавказская часть, что приносит благо Грузии, но и после второй фазы Шах-Дениза, успешно был запущен проект TANAP, и теперь, наконец, Трансадриатический трубопровод», - заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Министр приняла участие в министериале Консультативного совета Южного газового коридора, которая в этом году проводилась в режиме онлайн. Мероприятие открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Натия Турнава выступила с речью на пленарной сессии «Южный газовый коридор: достижения, завершение проекта TAP и начало поставок газа из Азербайджана в Европу».

По её словам, министериал в этом году — один из самых успешных, страны-участницы регионального проекта могут сказать, что, несмотря на пандемию, все запланированные мероприятия были выполнены.

По словам Натии Турнава, главным благом для населения Грузии также является увеличение объемов т.н бесплатного газа, что укрепляет энергетическую независимость страны.