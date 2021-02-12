Явка на контроль условно осужденных в Грузии вновь станет обязательной

Условно осужденным и условно-досрочно освобожденным лицам с 15 февраля в обязательном порядке надлежит являться на контроль. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства превенции преступлений и пробации.

Условно осужденные в Грузии обязаны раз в неделю являться в районные отделения агентства отмечаться и оставлять отпечатки пальцев. От этой обязанности они были временно освобождены с 28 ноября 2020 года из-за веденных в связи с пандемией ограничений на работу общественного транспорта.

"Поскольку движение транспорта восстановлено повсеместно, бюро пробации вернулись к обычному режиму работы. Соответственно, обязательная явка пробационеров в бюро с 15 февраля вступает в силу на территории всей Грузии", - отмечено в сообщении ведомства.

В период действия ограничений контроль условно осужденных и условно-досрочно освобожденных по месту их проживания осуществляли офицеры пробации с соблюдением всех мер предосторожности и рекомендаций.

Лица, которые из-за создавшейся в мире ситуации не смогли вернуться из-за рубежа на родину до 1 февраля, истечения срока разрешения на поездку, освобождаются от ответственности за нарушение сроков.