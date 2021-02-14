Выращенный в Грузии норвежский лосось будут экспортировать за рубеж

Норвежский лосось, выращенный в рыбоводческом хозяйстве «Гурия фиш» в Западной Грузии, будет экспортироваться за рубеж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Инвестиции в хозяйство, где разводят лососевых, составили 1,2 миллиона евро. Сейчас там трудоустроены 12 человек. «Гурия фиш» планирует расширяться. Как ожидается, на заключительном этапе компания инвестирует в проект общей сложности 25 миллионов евро.

Ферму в селе Квирикети Озургетского муниципалитета накануне посетил премьер Георгий Гахария. Он отметил, что правительство Грузии планирует и дальше поддерживать местное производство для развития экспортного потенциала страны и трудоустройства населения.

«Поддержка местного производства будет продолжена, поскольку это способствует занятости и развитию малых предприятий. Это цель государственных программ, которые реализует наше правительство на протяжении многих лет», — заявил премьер.

В рамках государственной программы «Льготный агрокредит» хозяйство в Гурии было профинансировано на сумму в размере 1,5 миллионов лари.

Минсельхоз Грузии реализует инициативу «Льготный агрокредит» с марта 2013 года. В рамках проекта льготные кредиты выдаются как для открытия новых предприятий, так и для расширения-переоборудования уже действующих.

По последним данным, благодаря инициативе в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари. В течение 2020 года по программе выдали 6,2 тысячи кредитов на сумму более 372 миллиона лари. Софинансирование государства составило 64,3 миллиона лари. К проекту подключены 13 банков и четыре лизинговые организации.