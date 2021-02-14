Переговоры по поставкам вакцины от коронавируса в Грузию ведутся по нескольким направлениям

Руководитель Тбилисской инфекционной больницей Тенгиз Церцвадзе рассказал, что переговоры по поставкам вакцины от коронавируса ведутся по нескольким направлениям, в частности с компаниями-производителями, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По словам Церцвадзе, до конца февраля Грузия получит до 30 тысяч доз препарата Pfizer, которым будут вакцинированы медицинские работники. «Кроме того, ожидаем ещё около 200 000 доз вакцины AstraZeneca с платформы «Ковакс», предназначенные для групп риска и медработников», - пояснил Церцвадзе.

«У меня есть неофициальная или полуофициальная информация - кроме этого, наше правительство и соответствующие органы, Центр по контролю за заболеваниями и Министерство здравоохранения по итогам личных переговоров договорились о том, что еще 150 000 доз прибудут в Грузию сейчас, в феврале-марте. Это уже серьезно, очень хорошо для первого шага.

Мы сможем вакцинировать группы самого высокого риска. С учетом того, что нам и без вакцины удалось улучшить эпидемиологическую ситуацию, это вакцинация поможет данному процессу. Мы считаем, что худший период для Грузии позади.

Я назвал гарантированные вакцины, однако вероятное количество поставок вакцины гораздо больше, переговоры ведутся по нескольким направлениям», - сказал Тенгиз Церцвадзе Первому каналу Грузии.