В Грузии планируется продлить срок обязательного ношения маски в открытом и закрытом общественном пространстве. Соответствующие изменения будут внесены в бюро парламента завтра, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Пока неизвестно, на какой срок депутаты намерены продлить срок действия регуляции об обязательном ношении маски, который истекает 2 марта. Данный вопрос будет уточнен уже в ходе обсуждения законопроекта.

Законопроект вновь предусматривает административную ответственность: штраф в размере 20 лари за нарушение правила ношения маски в открытом общественном пространстве, штраф в размере 50 лари за неоднократное нарушение правила ношения маски в открытом или закрытом общественном пространстве, в том числе в общественном транспорте или такси.