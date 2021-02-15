В школах Грузии за две недели проведено обязательное тестирование 46 300 учителям и сотрудникам администрации
В целях предотвращения распространения коронавируса с начала февраля в масштабе всей Грузии проводится обязательное тестирование на коронавирус учителей и сотрудников государственных и частных школ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, сообщает Минобразования Грузии.
По данным ведомства, за две недели коронавирус был обнаружен у 0,5% школьного персонала.
На основании рекомендаций Минобразования, в случае бессимптомного заболевания учителя, предмет переводится в дистанционный формат. Кроме того, министерство предоставляет возможность учителям из группы риска на основании соответствующего медицинского заключения обратиться в администрацию школы для продолжения работы в дистанционном формате.
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В школах Грузии за две недели проведено обязательное тестирование 46 300 учителям и сотрудникам администрации
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