Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 165, скончались 11 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 265 722 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 639 человек, с начала пандемии вылечились 258 732 пациента, скончались 3 363.
В карантине в данное время находятся 238 человек, в стационарах – 1 932, в ковид-гостиницах – 232.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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