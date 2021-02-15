Вакцинация в Грузии начнется в конце февраля

По заявлению замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, подготовка к программе вакцинации продолжается. По её словам, сейчас ведется тренинг персонала. Однако, как говорит Габуния, до конца февраля появится возможность начать программу вакцинации, сообщает Trend со ссылкой на Грузия Online.



По словам Тамар Габуния, Грузия должна получить 400 000 доз вакцины от платформы «Ковакс», а оставшиеся два с половиной миллиона доз должны быть добыты через другие механизмы.



Габуния говорит, что этим механизмом будут переговоры со странами ЕС, а также прямые переговоры с производителями вакцин.



«Первый квартал самый сложный для всех, потом объемы производства увеличатся, а в третьем и четвертом кварталах, уже можно иметь больше шансов получить дозы напрямую от производителей. Платформа «Ковакс» — это всего полтора миллиона доз, или около 400 000 доз, которые нам достанутся от «Ковакс». Остальные два с половиной миллиона должны быть добыты другими механизмами. Этим механизмом будут переговоры со странами ЕС, а также прямые переговоры с производителем», — сказала Тамар Габуния.