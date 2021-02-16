Таджикистан и Грузия подписали межмидовскую программу сотрудничества

Первые политические консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Грузии состоялись 15 февраля в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Таджикистана, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

Главы делегаций обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели обмен мнениями по проблематике региональной безопасности и взаимедойствию стран в рамках международных организаций.

По итогам политических консультаций министрами иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и Грузии Давидом Залкалиани в рабочем порядке была подписана Межмидовская программа сотрудничества на 2021-2022 годы.