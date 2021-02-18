В конце февраля мы ожидаем прибытия первой партии вакцины в Грузию - посол ЕС в Грузии

В конце февраля мы ожидаем прибытия первой партии вакцины в Грузию, в конце тоннеля показался свет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Об этом Харцель заявил в Республиканской больнице, которой Евросоюз передал аппараты искусственной вентиляции легких и другие медицинские предметы.

«Евросоюз вместе со Всемирной организацией здравоохранения и её государствами-членами оказывает очень большую помощь во время кризиса, вызванного коронавирусом. Сегодня была очередная доставка медицинского оборудования в Республиканскую больницу. Мы передали больнице аппараты ИВЛ и различные медицинские предметы. Кроме того, я познакомился с персоналом этой больницы, и я счастлив помогать тем людям, которые ежедневно подвергают риску свое здоровье и жизнь, помогая пациентам.

Также мы сотрудничаем по вопросам вакцинации. ЕС является главным спонсором поставок вакцин с платформы «Ковакс», и мы уже ждем первую партию к концу февраля. Можно сказать, что в конце туннеля появился свет», — заявил Карл Харцель.