Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 486, скончались девять человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 267 701 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 331 человек, с начала пандемии вылечились 260 597 пациентов, скончались 3 406.
В настоящее время болеют 3 672 человека.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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