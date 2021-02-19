Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 486, скончались девять человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 267 701 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 331 человек, с начала пандемии вылечились 260 597 пациентов, скончались 3 406.

В настоящее время болеют 3 672 человека.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.