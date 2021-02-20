Нацбанк Грузии установил курс лари на субботу
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 февраля в размере 3,3069 GEL/$1, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0048 лари по отношению к доллару.
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