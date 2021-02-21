В Грузии выявлено 258 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 инфицированный

В Грузии за минувшие сутки выявлено 258 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 инфицированный, умерло 10 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

По настоящее время в Грузии с начала пандемии подтверждено

268 355 случаев коронавируса, общее число выздоровевших составляет 261 637 человек, умерли — 3 435 пациентов.

За последние 24 часа было проведено 9 653 теста, в том числе 4 697 экспресс-теста на антигены и 4 956 PCR — теста.

Ежедневная положительная выявляемость составила — 2,67 процента; за последние 14 дней — 2,6 процента; за 7 дней — 2,5 процента.

На карантине находится 328 человек, в стационарах — 1 723, в клинических гостиницах — 231.

По состоянию на 20 февраля в Грузии было выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровели 469 пациентов, скончались 19 человек.