В Грузии выявлено 258 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 инфицированный
В Грузии за минувшие сутки выявлено 258 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 инфицированный, умерло 10 пациентов. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.
По настоящее время в Грузии с начала пандемии подтверждено
268 355 случаев коронавируса, общее число выздоровевших составляет 261 637 человек, умерли — 3 435 пациентов.
За последние 24 часа было проведено 9 653 теста, в том числе 4 697 экспресс-теста на антигены и 4 956 PCR — теста.
Ежедневная положительная выявляемость составила — 2,67 процента; за последние 14 дней — 2,6 процента; за 7 дней — 2,5 процента.
На карантине находится 328 человек, в стационарах — 1 723, в клинических гостиницах — 231.
По состоянию на 20 февраля в Грузии было выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровели 469 пациентов, скончались 19 человек.