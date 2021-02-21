Внешнеторговый оборот Грузии в январе сократился на 16,5%

Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2021 года составил 762,5 миллиона долларов, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы предварительные данные Национальной службы статистики Грузии «Сакстат», передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

В сравнении с январем 2019 года объем экспорта из Грузии сократился на 16,2% до 224,4 миллиона долларов. Импорт сократился на 16,6% до 538,1 миллиона долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 313,6 миллиона долларов.

Крупнейшими торговыми партнерами страны являются Китай, внешнеторговый оборот с которым составил 126,5 миллиона долларов, а также Турция (114,3 миллиона долларов) и Азербайджан (86,2 миллиона долларов).

Россия в первую тройку не попала. Внешнеторговый оборот Грузии и РФ в январе 2021 года составил 78,3 миллиона долларов.

В топ-10 торговых партнеров Тбилиси также входят: США (39,7 миллиона долларов, 7,2% от общего внешнеторгового оборота Грузии), Украина (36,8 миллиона долларов), Болгария (более 33 миллионов долларов), Германия (25,2 миллиона долларов), Армения (23,9 миллиона долларов), Италия (более 18 миллионов долларов).

На десять их стран приходится 80% экспорта Грузии, но здесь лидерами являются Азербайджан, Болгария и Китай. По объему импорта в Грузию в январе стали Китай, Турция и Россия.

Главная категория в списке экспортируемых грузинских товаров – это медные руды и концентраты. За прошлый месяц из страны их вывезли на 49,7 миллиона ​​долларов – это 22,1% от общего объема экспорта. На втором месте легковые автомобили, которых их Грузии экспортировали на 24,9 миллиона долларов (11,1%), на третьем – ферросплавы (23,3 миллиона долларов, 10,4%).

Крупнейшая группа товаров в категории импорта – это нефтяные газы – 46,3 миллионов долларов или 8,6% от общего объема в январе 2021 года. На втором месте машины и механизмы для передвижения, копания или бурения – 40,8 миллиона долларов (7,6%), на третьем — нефть и нефтепродукты – 36,6 миллиона долларов (6,8%).