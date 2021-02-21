В правительстве Грузии рассчитывают на быстрое восстановление сферы туризма

Власти Грузии ожидают быстрого восстановления сферы туризма в постковидный период. Об этом кандидат в министры экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила на объединенном заседании парламентских комитетов, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

По ее словам, у Грузии уже есть новая маркетинговая стратегия для улучшения сектора, которая обсуждается с бизнесменами. Турнава отметила, что основной приоритет будет отдаваться созданию безопасной среды для туристов

«В рамках антикризисного плана туризм был сферой особой заботы для правительства. В будущем туристам будут предложены диверсифицированные продукты, ориентированные на качество. Сегодня мы позиционируем себя как страну, безопасную для туристов, и я думаю восстановление туризма будет быстрым», — сказала она.

В Грузии сфера туризма наиболее пострадала после начала пандемии коронавируса. В 2019 году количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. Индустрия возлагала большие надежды на 2020 год, однако пандемия помешала их планам. Доходы от туризма в 2020 году опустились до 427,7 тысячи долларов, страну посетили всего 1,7 миллиона международных путешественников.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, в 2021 году прибыль Грузии от туризма составит только 30% от уровня 2019 года, а в 2022 году – 80%.

С 1 февраля Грузия полностью отменила ограничения на международное регулярное авиасообщение, действующий с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. На данный момент из Грузии и обратно можно улететь в Германию, Нидерланды, Польшу, Францию, Австрию, Катар, ОАЭ, Армению, Турцию, Украину, Казахстан и Беларусь.

После возобновления регулярного авиасообщения, были упрощены правила въезда на территорию Грузии граждан 36 иностранных государств, а также для соотечественников. При наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, Турции. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.

На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и могут предъявить соответствующий документ.

Правительство продолжает работу над упрощением режима въезда при соблюдении необходимых норм безопасности.