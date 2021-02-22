Один из первых визитов новый премьер-министр Грузии совершит в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Один из первых визитов нового премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили будет в Азербайджан.
Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, он заявил в своем обращении к парламенту .
Премьер отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии.
На заседании политсовета партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 18 февраля единогласно было принято решение о выдвижении Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры страны.
Напомним, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку. Причиной своего решения бывший премьер назвал разногласия в команде.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)
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