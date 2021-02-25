Ираклий Гарибашвили назвал имена вице-премьеров Грузии

Вице-премьерами Грузии стали министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр финансов Иване Мачавариани. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил глава кабмина Ираклий Гарибашвили.

Парламент Грузии 22 февраля утвердил новый состав правительства во главе с Гарибашвили. Его предшественник Георгий Гахария покинул пост премьера на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"С сегодняшнего дня у нас будет два вице-премьера – господин Давид Залкалиани и Иване Мачавариани", – заявил Гарибашвили на заседании правительства в четверг.

Залкалиани занимал пост вице-премьера и во время правления Георгия Гахария. Еще одним вице-премьером была Майя Цкитишвили, которая покинула пост министр регионального развития и инфраструктуры после отставки Гахария.