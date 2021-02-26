Президент Евросовета посетит Грузию

БАКУ /Trend/ - Президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Грузию, Украину и Молдову, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Турне по этим странам состоится с 28 февраля по 3 марта. Оно начнется с Кишинева, где Шарль Мишель встретится с президентом Майей Санду.

Затем он посетит Грузию, где проведет встречи с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Как отмечается в пресс-релизе Евросовета, Шарль Мишель посетит административную пограничную линию и встретится с представителями оппозиции.

Из Грузии президент Европейского совета отправится в Украину, где встретится с президентом Зеленским и обсудит отношения между ЕС и Украиной.

(Автор: Тамилла Мамедова)