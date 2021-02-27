На текущей неделе в Грузии коронавирус диагностирован у 0,03% учеников и 0,1% школьного персонала

В результате интенсивного мониторинга и обязательного тестирования в течение текущей недели в масштабе Грузии коронавирус подтвержден у 0,1% учителей и административного персонала школ и у 0,03% учеников, сообщает пресс-служба Минобразования Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации ведомства, на основании заявления родителей или случаев выявления коронавируса, на этой неделе по всей стране образовательный процесс переведен на дистанционный режим полностью в 11 школах и 109 отдельных классах.