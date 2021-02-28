За неделю в Грузии на дистанционное обучение перешли 11 школ и 109 отдельных классов

За последнюю неделю в Грузии 11 школ и 109 отдельных классов перешли на дистанционный режим обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Школьники уходят на «дистанционку» по просьбе родителей или же после обнаружения случаев коронавируса.

За отчетный период Covid-19 подтвердился у 0,03% учащихся школ страны. Что касается учителей и административного персонала школ, здесь заболеваемость за последние семь дней составила 0,1%.

В министерстве отмечают, что обязательное тестирование учителей активно проводится по всей стране в соответствии с протоколом, разработанным с министерством здравоохранения. Раз в неделю проверяют как минимум 20% сотрудников школ.

Одновременно представители Минобразования и районных ресурс-центров проводят в школах мониторинг. В ведомстве утверждают, что нормы безопасности в государственных и частных школах страны соблюдаются максимально, и недочеты фиксируются крайне редко.

В случае подтверждения Covid-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях будут применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс.