Глава МИД Грузии сегодня посетит Турцию

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 3 марта посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В рамках визита будут обсуждены возможности дальнейшего расширения двусторонних отношений с Грузией, обмен мнениями по актуальным региональным темам.