Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 360, скончались 9 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 271 739 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 119 человек, с начала пандемии вылечились 265 805 пациентов, скончались – 3 541.

За сутки сделано 25 349 тестов, из которых 14 742 на антиген и 10 607 ПЦР-тестов. В карантине в данный момент находятся 258 человек, в стационарах – 1 477, в ковид-гостиницах – 151.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.