Грузия частично намерена заменить российское зерно казахским, заявил глава Ассоциации производителей хлебопродуктов Леван Силагава, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, этот стало необходимым на фоне введение Россией таможенных пошлин и квот на экспорт, что сделало возможным возникновение дефицита зерна в Грузии. Соответственно, поэтому было принято решение о начале импорта из Казахстана – это не сможет полностью заменить российское зерно, но по крайней мере снизит зависимость от него.

«С 1 марта экспорт зерна из России облагается пошлиной в размере 50 евро за тонну, и это значительно усложнило ситуацию на международном рынке. Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерновых и это привело к росту цен на зерно. Частично мы сможем компенсировать сокращение импорта из России за счет Казахстана, рассматривается также возможность начала закупок в Украине и Румынии. Мы не можем полностью отказаться от российского зерна, так как у Казахстана экспортный потенциал меньше. Соответственно, замещение российского зерна будет только частичным» - заявил он.

По его словам, в настоящее время в Грузии накоплен 2-месячный запас зерна, поэтому продовольственной безопасности страны на сегодняшний день ничто не угрожает.