Грузия получит миллион доз вакцины компании Novavax в июне

До конца июня Грузия получит один миллион доз вакцины производства американской компании Novavax. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По словам главного инфекциониста, договоренность уже достигнута и впереди не должно быть никаких преград.

"Достигнута предварительная договоренность с Novavax о поставке одного миллиона доз. Она запланирована на конец июня. По предварительным данным, нет никаких препятствий. Это практически решит вопрос об иммунизации в первый год. Грузия одной из первой установила связь с Novavax", – сказал Церцвадзе.

По сведениям Церцвадзе, вакцина Novavax предполагает две прививки на человека, так же как AstraZeneca и Pfizer

Ранее замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на платформе COVAX определены 18 стран, включая Грузию, которые получат вакцину Pfizer в виде исключения.

По ее словам, дополнительная консультация по вакцине Pfizer состоится в конце недели, после чего можно будет строить предположения о сроках поставки.

Что касается вакцины AstraZeneca, по словам Габуния, речь идет о 129 600 дозах, которые Грузия должна получить до конца мая.