Грузия получила от Кореи медаппаратуру на 150 тысяч долларов

В рамках борьбы с коронавирусом Грузия получила от Кореи в качестве гуманитарной помощи медицинскую аппаратуру стоимостью в 150 тысяч долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на странице Минздрава страны в Facebook.

Это не первая гуманитарная помощь, которую оказывает Республика Корея Грузии для борьбы с пандемией.

Среди медаппаратуры, которую Минздрав Грузии получил на этот раз, 76 инфузоматов (насос для дозированного длительного введения различных лекарственных растворов внутривенно тяжелым больным) и 48 единиц электрокардиографов.

Вся эта аппаратура предназначена для пациентов реанимационных отделении, в том числе и для больных с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Медицинское оборудование представители Минздрава Грузии осмотрели вместе с послом Кореи Даесу Чунгом в Тбилисской республиканской больнице.

В Минздраве отметили насколько важное значение для эффективного реагирования на пандемию имеет оснащение медучреждений новейшей аппаратурой.