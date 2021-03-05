Грузия открывает границу по ПЦР-тесту для граждан еще четырех стран

Граждане Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана смогут въезжать на территорию Грузии воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

По решению межведомственного координационного совета, граждане вышеуказанных стран должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часов до прилета, а на третий день обязаны сделать повторный тест за свой счет.

В список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Грузии по ПЦР-тесту, также входят Россия, Азербайджан, Украина, Казахстан и Беларусь. Еще ранее такое право было предоставлено гражданам и резидентам государств-членов Европейского Союза, а также Швейцарии, Норвегии, Израиля, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Турции.

Право въезда на территорию Грузии также имеют граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции и имеют подтверждающий это документ.