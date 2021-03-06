Первая партия вакцинированных туристов прибудет в Грузию во второй половине марта

Как заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, в марте в Грузии будет выполняться до 70 рейсов в неделю, а летом частота рейсов увеличится до 200 рейсов в неделю, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам министра, во второй половине марта из Израиля будут выполняться три рейса, на которых вакцинированные туристы прибудут в Грузию.

«Также радостная информация, что уже появились потоки первых вакцинированных туристов. В частности, в конце марта израильская авиакомпания «Аркия» выполнит три чартерных туристических рейса 19, 22 и 26 марта по направлению Тель-Авив-Батуми-Тель-Авив. Это первый результат смягчения», — заявила Натия Турнава.