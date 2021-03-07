В Грузии выявлено 234 новых случая коронавируса, 349 инфицированных выздоровели

За минувшие сутки в Грузии выявлено 234 новых случая коронавируса, выздоровели 349 инфицированных, скончались 9 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране проведено 15 919 тестов на коронавирус, в том числе 6 210 экспресс-теста на антигены и 9 709 ПЦР-теста.

Показатели позитивной выявляемости коронавируса составляют: за день - 1,47%, за последние 14 дней - 1,55%, за семь дней - 1,56%.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 272 851 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 266 693 человек, умерли - 3 576.

На карантине находятся 307 человек, в стационарах - 1 410, в клинических гостиницах - 133.

По состоянию на 6 марта в Грузии было выявлено 355 новых случаев коронавируса, выздоровел 91 пациент.