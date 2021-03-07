В Грузии с завтрашнего дня снимаются следующие ковид-ограничения

Глава Департамента инспектирования условий труда Бека Перадзе еще раз напоминает обществу, какие ограничения снимаются с завтрашнего дня, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По его словам, с 8 марта возобновят работу во внутреннем пространстве объекты питания, а также заработают существующие на горных курортах канатки.

«По решению координационного совета, с 8 марта снимаются определенные ограничения, в первую очередь, это ограничения, установленные в отношении объектов питания. Как вы знаете, их функционирование во внутреннем пространстве на сегодняшний день запрещено, поэтому, с 8 марта – это ограничение снимается и кроме субботы и воскресения, их функционирование будет допустимо.

С 8 марта возобновят функционирование и канатные дороги на горных курортах. Также есть и одно новшество, которое входит в силу в этот же период, с 8 марта будет разрешена розничная и оптовая торговля.

Розничная и оптовая торговля с 8 марта будет разрешена как в субботние и воскресные, так и в любые другие дни, как на территории моллов, так и рынков», - заявил Перадзе.

Вместе с тем, он отметил, что инспекция труда продолжит мониторинг.

По его же словам, в двухнедельный срок координационный совет примет то решение, которое будет возможно, исходя из эпидситуации.

«Если через 2 недели у нас будет возможность смягчить регуляции, субботние и воскресные ограничения будут сняты», - заявил Перадзе.