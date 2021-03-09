Тбилиси оказался на первом месте в списке лучших направлений для вакцинированных путешественников одного из популярных порталов European Best Destinations (лучшие направление Европы), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Портал опубликовал рейтинг 15 городов, в который вместе с Тбилиси попали Копенгаген, Кефалония, Севилья, Афины, Стокгольм, Канарские острова, Мадейра и другие излюбленные туристами направления.

«Если вы ищете культуру, природу, здоровье, гастрономическое разнообразие или просто популярное городское туристическое направление для шоппинга, Тбилиси — столица Грузии, идеально подходит для отпуска 2021 года. Почему вам стоит открыть для себя Тбилиси в 2021 году? Теперь мы, как никогда знаем, что нужно радоваться жизни и не откладывать незабываемые поездки. Грузия, и особенно Тбилиси, традиционна и современна, космополитична, многонациональна, поистине уникальна и аутентична. Грузия очень быстро и позитивно отреагировала на кризис в области здравоохранения, применив эффективные и новаторские подходы. «Как только количество случаев COVID-19 уменьшилось, и вакцина стала доступной, страна открыла свои границы для вакцинированных путешественников без необходимости в карантине и дополнительном тестировании», — говорится в статье EBD.

С 1 февраля, одновременно с возобновлением регулярных рейсов, въезд на территорию Грузии был упрощен как для иностранных граждан, так и для самих граждан страны, с соблюдением пределенных условияй. На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ.