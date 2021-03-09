В 2020 году сухофрукты из Грузии вышли на новые рынки

В 2020 году за последние пять лет экспорт сухофруктов из Грузии достиг максимума. В прошлом году было экспортировано более 600 тонн сухофруктов, на которых страна выручила до 2 миллионов долларов. Если сравнивать данные 2019 года, то в 2020 году экспорт по количеству увеличился на 46%, а по стоимости примерно на 58%, сообщает Trend со ссылкой на EastFruit.

В 2020 году 48% экспорта сухофруктов из Грузии было направлено в Германию, за ней следовали Россия (20%) и Китай (13%). Германия является крупнейшим рынком сбыта для сухофруктов из Грузии за последние пять лет. В 2016-2020 годах поставки на российский рынок также были стабильными. В прошлом году Китай впервые занял третье место по экспорту сухофруктов из Грузии, где было экспортировано до 82 тонн сухофруктов. В предыдущие годы доля Китая в экспорте сухофруктов была незначительной.

За последние пять лет значительно увеличилось количество торговых партнеров. Если в 2016 году грузинские сухофрукты экспортировались только в 11 стран, то в 2020 году количество стран увеличилось до 24. В прошлом году к числу новых рынков добавилась Япония. Однако основными ринками остаются Германия и Россия.

До 2020 года из Грузии в наибольших количествах экспортировалось сушенные яблоки, а в прошлом году сухофрукты, под товарным кодом «прочие плоды сушеные» (не считая чернослива, яблок и абрикосов) обошли яблок. Из 609 тонн сухофруктов 313 тонн принадлежал к этой товарной группе, а только 287 тонн к сушеным яблокам. Помимо традиционных сушеных яблок и слив, Грузия производит сушеную хурму, которая имеет важное значение для экспорта. Грузинские компании также начали производить сушеные арбузы, дыни, киви и ягоды, которые интересны для экспортных рынков и менее ориентированы на местных потребителей.