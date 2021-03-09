В Грузии начинается исследование пациентов, переболевших коронавирусом

Грузия 9 марта 2021 16:15 (UTC+04:00)
В Грузии начинается исследование пациентов, переболевших коронавирусом

В Грузии начинается исследование тех пациентов, которые уже переболели коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

По ее словам, на этом этапе исследование коснется только жителей Тбилиси. Исследование будет проводить тбилисская инфекционная больница по принципу случайного подбора пациентов.

"Конечно, это произойдет с их (пациентов) согласия и с соблюдения всех этических норм. Центр инфекционных заболеваний и ВИЧ предложит пациентам, перенесшим коронавирус, пакет обследований для того, чтобы полностью изучить их постковидное состояние. Возможно, жалоб вообще не будет, но все равно важно оценить, насколько вернулись в норму те изменения, которые были зафиксированы в период болезни", – заявила Габуния.

По словам Габуния, исследование очень интересное, и Минздрав будет ждать результатов. В него войдут данные, которые собираются в этом направлении по всему миру. Подобное исследование проводится во многих странах, и Грузия будет в числе тех, где внимательно изучаются, какие изменения возможны в организме человека после перенесения коронавируса.

На первом этапе целевая группа будет состоять от 500 до 600 человек.

Как сообщила Габуния, у Минздрава Грузии с ноября есть протокол постковидных обследований, в котором указано кому и какие обследования можно предложить. В этом направлении переподготовлены врачи первичного здравоохранения.

В рамках программы пациенты будут разделены на две группы. В первую группу войдут те, кто перенес коронавирус в легкой форме, во вторую – пациенты, у которых коронавирус наблюдался в тяжелой форме.

С начала пандемии к этому времени в Грузии зафиксировано 273 137 случаев заражения COVID-19.

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