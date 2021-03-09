США продолжат поддерживать Грузию - посол

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

На встрече в администрации правительства обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества Грузии и США, стоящих на повестке дня.

Глава правительства отметил, что США являются важным стратегическим партнером Грузии, и власти ценят решительную поддержку официального Вашингтона по ряду направлений, в том числе в процессе проведение реформ в стране и преодоление социально-экономических трудностей, вызванных пандемией COVID-19.

Премьер-министр и посол также говорили о политических процессах в стране. Было отмечено, что на фоне вызовов в мире и в регионе сторонам важно, чтобы стороны направили усилия на ведение текущих политических процессов в Грузии в конструктивном, диалоговом режиме.

Американский дипломат подтвердила премьер-министру Грузии решительную поддержку США территориальной целостности и суверенитета страны.

«У США и Грузии есть всеобъемлющая повестка дня, и для нас важно продолжить работу над этими инициативами под руководством нового премьер-министра. Мы хотим, чтобы политический кризис поскорее разрядился, чтобы Грузия могла вернуться к другим важным вызовам, с которыми она сталкивается, включая восстановление экономического положения. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Грузию, чтобы страна могла запустить экономику, реагировать на пандемию нового коронавируса и, конечно же, поддерживать высокий уровень безопасности», — заявила Келли Дегнан после встречи с премьер-министром.

Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.