Грузия рассматривает возможность приобретения китайских вакцин Sinopharm и Sinovac от коронавируса COVID-19, сообщила во вторник на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Тамара Габуния, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По словам Габуния, китайские вакцины, в особенности Sinopharm, до конца марта могут быть авторизованы Всемирной организацией здравоохранения.

Она отметила, что Sinopharm уже одобрена в Венгрии.

Кроме этого Габуния сообщила о переговорах с другими компаниями, которые производят вакцины, в частности с американской Moderna. Также подключены все дипломатические каналы для своевременного импорта вакцин из Индии, добавила замминистра.

Она выразила уверенность, что с конца марта в Грузии начнется программа вакцинации.

На первом этапе, по ее информации, ожидается поставка закупленных через платформу COVAX вакцин AstraZeneca и Pfizer.