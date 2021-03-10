Новым главой администрации правительства Грузии стал посол в Польше

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил посла в Польше Илью Дарчиашвили главой администрации правительства. Об этом в среду сообщили в пресс-службе кабмина республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Администрацией правительства будет руководить Илья Дарчиашвили. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назначил нового главу администрации правительства сегодня. Глава правительства пожелал успехов новому руководителю администрации", - сказано в сообщении.

Дарчиашвили до назначения главой администрации правительства с 2017 года был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Польше. Он в разные времена также занимал должности первого заместителя министра регионального развития и инфраструктуры, исполнительного директора Фонда муниципального развития.

Должность главы администрации правительства Грузии стала вакантной после того, как ее прежний руководитель Кахабер Кемоклидзе в феврале вслед за премьер-министром Георгием Гахарией покинул пост.