Бизнес-ассоциация Грузии предлагает сократить ночные ограничения на два часа

Грузия 10 марта 2021 15:35 (UTC+04:00)
Бизнес-ассоциация Грузии предлагает сократить ночные ограничения на два часа

Бизнес-ассоциация Грузии считает, что исходя из эпидемиологической ситуации в стране, так называемый "комендантский час" уже можно сократить и перенести его действие с 21:00 на 23:00, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как говорится в заявлении ассоциации, для благополучия общества необходима сильная экономика, которую создает бизнес и крайне важно, чтобы правительство содействовало бизнес-сектору, сильно пострадавшему в результате пандемии коронавируса.

"Учитывая справедливые и объективные интересы компаний-членов Бизнес-ассоциации Грузии, заявляем, что сегодня для бизнес-сектора крайне важно полное открытие экономики и дальнейшее смягчение установленных ограничений. В первую очередь, обязательно упразднить "комендантский час" или же по меньшей мере перенести на два часа", – говорится в заявлении.

В ассоциации считают, что "комендантский час" значительно увеличивает операционные расходы компаний и не дает возможность получить экономическую прибыль, что усугубляет их положение.

"Перенос "комендантского часа" хотя бы до 23:00 будет крайне важным решением для того, чтобы бизнес-субъекты постепенно начали работу в привычном режиме и смогли снизить тот ущерб, который они испытывали в течение последних месяцев и испытывают по сей день", – подчеркнуто в заявлении.

Данный процесс также связан с такими важными вопросами, как сохранение рабочих мест и создание новых.

На действие "комендантского часа" жалуются также и рестораторы, которым разрешили с 8 марта работать в полном объеме и принимать посетителе в залах.

Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии во вторник оставил в силе ограничение на передвижение в ночное время с 21:00 до 05:00.

Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет две тысячи лари (600 долларов). Совет продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации и будет принимать дальнейшие решения на основе детального анализа, отметили в правительстве.

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