Как задержка вакцинации от Covid-19 влияет на процесс восстановления туризма в Грузии?

Грузия 11 марта 2021 21:18 (UTC+04:00)
Как задержка вакцинации от Covid-19 влияет на процесс восстановления туризма в Грузии?

Задержка вакцинации от Covid-19 негативно влияет на процесс восстановления туризма в Грузии, считает руководитель Ассоциации отелей и ресторанов страны Шалва Алавердашвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Власти Грузии с 1 февраля полностью отменили запрет на регулярное авиасообщение, действовавший с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Как заявил Алавердашвили в интервью изданию Business Media, возобновления полетов и снятия ограничений недостаточно для активизации спроса иностранных туристов. Он пояснил, что туроператоры рекомендуют клиентам воздержаться от поездок в страны, где вакцинация от коронавируса до сих пор не начата, поскольку такие направления они считают «красной зоной».

«Пандемия касается всех, и во всех странах существуют собственные регуляции. Единственный фактор, который достаточно плохо отразился на нас, — это то, что нас до сих пор не начата вакцинация. Это очень плохо, нас подразумевают, как красную зону, поскольку вакцина к нам еще не прибыла.

Европейские страны призывают воздержаться от поездок в Грузию. Это происходит не напрямую правительствами, однако во внутренних переписках [туроператоры] рекомендуют воздержаться от поездок в страны, где вакцинация еще не началась», — сказал Алавердашвили.

По его информации, сейчас туры в Грузию бронируют, в основном, путешественники из стран постсоветского пространства. Поездки большинство из них планирует на конец мая, однако подтверждать бронирование никто из туристов не спешит.

«Никто не дает гарантий, что они приедут или заранее заплатят деньги. Пока что это просто желание, и они не уверены, что приедут», — указал глава Ассоциации отелей и ресторанов Грузии.

Процесс вакцинации в Грузии затягивается почти месяц. Ожидалось, что первые дозы вакцины прибудут в страну в середине февраля, однако позже дата поставки была перенесена на 22 марта. Страна должна получить около 30 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer и начать прививать медиков.

По данным Национальной администрации туризма, в прошлом месяце страну посетили примерно 42 тысячи иностранных граждан, что 91% или на 424,3 тысячи меньше, чем в феврале 2020 года – последний допандемийный месяц.

Всего в 2020 году Грузию посетили 1,7 миллиона международных визитеров, что на 81% меньше в сравнении с данными за 2019 год. Важно и то, что большинство визитов приходились на первый квартал 2020 года, когда Грузия еще не ввела общенациональный локдаун. По данным Нацбанка страны, убыток туристического сектора Грузии в 2020 году составил 2,7 миллиарда долларов.

На быстрое восстановление туризма в Грузии не рассчитывают и экономисты. Так, например, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в 2021 году прибыль Грузии от туризма составит только 30% от уровня 2019 года в 2021 году, а в 2022 году – 80%.

Параллельно возобновлению полетов, правила въезда на территорию Грузии для граждан ряда стран были упрощены.

В настоящее время при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, Турции, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.

Послабления действуют только для тех, кто прибывает в страну авиарейсами. Сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для всех туристов.

На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и предъявят соответствующий документ на границе.

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