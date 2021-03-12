В 2020 году прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились вдвое
В 2020 году прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились вдвое по сравнению с предыдущим годом. Предварительные данные публикует Национальная служба статистики, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Если в 2019 году показатель иностранных инвестиций в Грузию составлял 1 310,8 миллиона долларов, то в этом году этот показатель снизился на 52,9% до 616,9 миллиона долларов.
Также этот показатель ниже, чем был в 2009 году, через год после войны в Грузии.
«Основная причина снижения — передача нескольких предприятий в собственность резидентов Грузии, что привело к сокращению показателя прямых иностранных инвестиций на 340,5 млн. долларов», — сказано в сообщении.
Снижение объема иностранных инвестиций в Грузии также совпало с пандемией коронавируса.
Динамика прямых инвестиций в Грузию в период с 2006 по 2020 годы в миллионах долларов:
2006 – 1 171,2
2007 – 1 764,7
2008 – 1 575,2
2009 – 666,8
2010 – 865,6
2011 – 1 134,0
2012 – 1 048,2
2013 – 1 039,2
2014 – 1 837,0
2015 – 1 728,8
2016 – 1 652,6
2017 – 1 978,3
2018 – 1 306,3
2019 – 1 310,8
2020 – 616,9