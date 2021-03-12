В 2020 году прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились вдвое по сравнению с предыдущим годом. Предварительные данные публикует Национальная служба статистики, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Если в 2019 году показатель иностранных инвестиций в Грузию составлял 1 310,8 миллиона долларов, то в этом году этот показатель снизился на 52,9% до 616,9 миллиона долларов.

Также этот показатель ниже, чем был в 2009 году, через год после войны в Грузии.

«Основная причина снижения — передача нескольких предприятий в собственность резидентов Грузии, что привело к сокращению показателя прямых иностранных инвестиций на 340,5 млн. долларов», — сказано в сообщении.

Снижение объема иностранных инвестиций в Грузии также совпало с пандемией коронавируса.

Динамика прямых инвестиций в Грузию в период с 2006 по 2020 годы в миллионах долларов:

2006 – 1 171,2

2007 – 1 764,7

2008 – 1 575,2

2009 – 666,8

2010 – 865,6

2011 – 1 134,0

2012 – 1 048,2

2013 – 1 039,2

2014 – 1 837,0

2015 – 1 728,8

2016 – 1 652,6

2017 – 1 978,3

2018 – 1 306,3

2019 – 1 310,8

2020 – 616,9