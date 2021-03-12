ЮНИСЕФ: В ближайшие недели Грузия получит 129 600 доз вакцины AstraZeneca

Представительство ЮНИСЕФ в Грузии опубликовало заявление, согласно которому в ближайшие недели Грузия получит 129 600 доз вакцины AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Через год после первого подтвержденного случая коронавируса в стране, посредством платформы «Ковакс», Грузия получит первую партию вакцины AstraZeneca/Oxford - 43 200 доз, которая произведена AstraZeneca-SKBio (Республика Корея).

ЮНИСЕФ помогает правительству Грузии закупить эти вакцины, которые прибудут в Международный аэропорт Тбилиси 13 марта. На выходных правительство распределит вакцины по всем районам. Процесс вакцинации планируется начать 15 марта. Администрирование вакцин начнется в соответствии с определенными правительством приоритетными группами, первая из которых - это медицинские работники.

43 200 вакцин будут полностью использованы для первых доз. Это решение основано на информации о том, что в апреле в страну прибудут еще 86 400 доз вакцины с рекомендуемым интервалом между инъекциями от 8 до 12 недель. Всего в ближайшие недели Грузия получит 129 600 доз вакцины AstraZeneca. ЮНИСЕФ также получил запрос от правительства Грузии об оказании помощи в закупке вакцины Pfizer-Bioentec. Ожидается, что вакцины Pfizer будут доставлены к концу марта», - говорится в заявлении.