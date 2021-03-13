Делегация ЕС подвела итоги второго дня визита Кристиана Даниэлсона в Грузию

Делегация ЕС подвела итоги второго дня визита в Грузию личного представителя президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэлсона, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Как отметили в делегации, Даниэлсон завершил стартовые дискуссии со всеми сторонами политического процесса.

«Даниэлсон вместе с послом Харцелем и его командой при поддержке посла США Келли Дегнан поработал над определением общих позиций между политическими партиями для будущих консультаций», — говорится в заявлении.