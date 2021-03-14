В Грузии выявлено 268 новых случаев коронавируса, 233 пациента выздоровели

В Грузии выявлено 268 новых случаев коронавируса, выздоровели 233 человека, умерли 5 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране проведено 26 399 тестов, в том числе 17 012 экспресс-теста на антигены и 9 387 ПЦР-теста.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: дневной — 1,02%, за последние 14 дней — 1,51%, за 7 дней — 1,46%.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 274 989 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 268 237 и скончались 3 648 человек.

В карантине находятся 251 человек, в стационарах — 1 338, в клинических гостиницах — 136 человек.

По состоянию на 13 марта в Грузии было выявлено 344 новых случая коронавируса, выздоровели 240 пациентов.