Тбилиси становится все более интересным направлением для туристов из Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - За период пандемии при поддержке посольств Азербайджана и Грузии была оказана большая помощь гражданам обеих стран.

Об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, сообщает во вторник Trend.

"Тбилиси становится все более интересным направлением для Азербайджана как в туристическом, так и в транзитном плане", - сказал он.

Патарадзе добавил, что из Тбилисского аэропорта выполняются рейсы в Амстердам, Вену, Берлин, Мюнхен, Париж, Стамбул, Афины и др.

Он отметил, что AZAL начинает полеты в Грузию с 19 марта трижды в неделю: "Востребованность большая и мы можем увеличить число рейсов. Мы с оптимизмом отмечаем начало перелетов и надеемся на оперативный процесс вакцинации".

(Автор: Тамилла Мамедова)