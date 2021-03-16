Тбилиси становится все более интересным направлением для туристов из Азербайджана - посол
БАКУ /Trend/ - За период пандемии при поддержке посольств Азербайджана и Грузии была оказана большая помощь гражданам обеих стран.
Об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, сообщает во вторник Trend.
"Тбилиси становится все более интересным направлением для Азербайджана как в туристическом, так и в транзитном плане", - сказал он.
Патарадзе добавил, что из Тбилисского аэропорта выполняются рейсы в Амстердам, Вену, Берлин, Мюнхен, Париж, Стамбул, Афины и др.
Он отметил, что AZAL начинает полеты в Грузию с 19 марта трижды в неделю: "Востребованность большая и мы можем увеличить число рейсов. Мы с оптимизмом отмечаем начало перелетов и надеемся на оперативный процесс вакцинации".
(Автор: Тамилла Мамедова)
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