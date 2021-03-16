Грузинские туристы надеются посетить освобожденные территории Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - Грузинские туристы надеются посетить освобожденные территории Азербайджана в ближайшем будущем.

Об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, сообщает во вторник Trend.

"Туризм для Грузии - один важных сегментов, в том числе для пополнения бюджета. Грузия готова удивлять туристов кухней, инфраструктурой, природой", - сказал он.

Посол добавил, что Азербайджан и Грузия - не конкуренты в сфере туризма, так как взаимодополняют друг друга во всех сферах.

(Автор: Тамилла Мамедова)