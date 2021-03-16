Новая реформа здравоохранения Грузии разрабатывалась с участием экспертов ВОЗ

В Минздраве Грузии завершена работа над планом новой реформы здравоохранения с участием экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Реформа касается диагностики заболеваний, лечения, повышения качества профилактических мероприятий и квалификации врачей. Как отмечают в Минздраве новый документ ориентирован на личность.

В реформе особое место занимают контроль хронических и инфекционных заболеваний, а также вопросы здоровья матери и ребенка. В компонентах реформы также такие вопросы, как регуляция цен на медикаменты и расширение программы амбулаторных медикаментов для лечения хронических заболеваний.

В рамках реформы также будут решаться инфраструктурные вопросы.

"Разработан стратегический план первичного здравоохранения, согласно которому Минздрав начинает реформу первичного здравоохранения. Это подразумевает как переподготовку врачей и медсестер первичного здравоохранения, так и приведение инфраструктуры в то состояние, которое необходимо для качественного функционирования первичного здравоохранения", – заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По словам руководителя представительства ВОЗ в Грузии Сильвиу Доменте, Грузия готова для проведения новой реформы.

"На этом этапе Грузия готова начать новую реформу. Она подразумевает совершенно новый подход", – заявил Доменте.

Ранее глава Минздрава заявила, что одним из приоритетных направлений системы здравоохранения является именно первичное здравоохранение и его развитие имеет большое значение как в плане инвестиции, так и в плане экономики.