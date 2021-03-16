Саломе Зурабишвили введут вакцину «AstraZeneca» 18 марта

18 марта президенту Грузии Саломе Зурабишвили введут вакцину «AstraZeneca». Информацию об этом распространяет администрация президента, передает Trend со ссылкой на 1TV.

«Президент призывает всех первый лиц на ответственных должностях вакцинироваться», — отмечается на странице президента в Facebook.