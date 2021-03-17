Большая часть территории Грузии оказалась обесточена из-за аварии на ЛЭП
Авария на 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", по которой электроэнергия поступает из Турции в Грузию, обесточила большую часть территории республики. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании "Государственная электросистема Грузии", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Из-за отключения 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", которая связывает энергосистемы Грузии и Турции, прекратился импорт электроэнергии из Турции и ее подача большей части страны", - сказано в заявлении.
По данным "Государственной электросистемы Грузии", на данный момент ведутся восстановительные работы и поэтапное включение света.
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