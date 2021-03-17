Полеты через воздушное пространство Грузии сократились на 61%

В феврале 2021 года через воздушное пространство Грузии было осуществлено на 61% меньше полетов, чем в феврале 2020 года - в частности, 4 426 рейсов, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Это также на 59% меньше, чем в феврале 2019 года, когда через территорию Грузию было осуществлено 10 886 полетов, тогда как в феврале 2020 года – 11 233.

Главной причиной сокращения перелетов через воздушное пространство Грузии является ограничение полетов по причине пандемии.