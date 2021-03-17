Денежные переводы в Грузию выросли

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2021 года выросли на 17,5% и составили 161,4 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

В феврале больше всего валюты поступило из Италии – за указанный период из этой страны поступило около 28,6 миллиона долларов – 17,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из Италии в феврале 2021 года денежных переводов поступило на 31,8% больше, чем за тот период прошлого года.

Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе этого года вновь уступила первенство Италии.

Из России в Грузию в феврале 2021 года денежных переводов поступило на 12,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. В феврале объем денежных переводов из России составил более 25,1 миллиона долларов – 15,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе-феврале 2021 года вырос на 18,3%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил более 311,1 миллиона долларов.

Италия лидирует по объему денежных переводов в Грузию – общий объем денежных переводов из Италии в январе-феврале составил около 55,9 миллиона долларов – 18% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из Италии с начала 2021 года денежных переводов поступило на 30,8% больше, чем за тот период прошлого года.